Российский диктатор Владимир Путин, по мнению Мотыля, будет держаться за свою власть до последней секунды.

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль считает, что Россия уже не в состоянии выиграть войну, развязанную против Украины. Результатом поражения оккупантов может стать распад Российской Федерации на части, гражданская война или даже война между разными частями государства-агрессора.

В интервью ТСН Мотыль рассказал, что еще в феврале 2022 года никто не мог представить, что Россия вообще может перестать существовать. Тогда все были убеждены, что победа в этой войне будет за Россией, зато украинской победы никто не представлял.

"А за последние 11 месяцев мы увидели, что все как раз наоборот. Россия уже не способна выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина может победить. Еще открыт вопрос, победит ли. Но по крайней мере есть надежда и ожидания, что так и будет. Поэтому полностью изменилось видение России. А тем более и Украины. Россия из супермощи, которая является непобедимой, превратилась в очень "победимую" и уже не суперпомощь. Это уже не вторая лучшая и самая большая армия мира. Это соотношение полностью изменилось, как и отношение Запада, политиков, ученых, аналитиков и тому подобное. Люди теперь думают о том, что Россия может проиграть", – отметил Мотыль.

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Профессор описал несколько сценариев, по которым могут развиваться события внутри РФ после поражения в войне.

"Россия может распасться на части, может произойти гражданская война, или вообще война между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень провдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится все более реальной", – продолжил он.

Зато российский диктатор Владимир Путин, по мнению Мотыля, будет держаться за свою власть до последней секунды.

"Как мы видим и знаем из войны в Украине, он готов на все: пожертвовать самим российским народом, чтобы держаться у власти. И он уже это, кстати, и делает. Так что здесь есть разные варианты, которые могут быть очень неприятными для всех, не только для русских, украинцев, но и для Америки и целого мира. Поэтому надо об этом думать и как-то готовиться. По крайней мере, чтобы мы не были этим застигнуты врасплох. А, возможно, надо ускорить этот процесс. Но это уже другой более сложный вопрос, потому что тогда это означает подорвать саму власть Путина", – резюмировал он.

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