Визит запланирован на 17 января.

В январе 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Москву, чтобы подписать с кремлевским правителем Путиным соглашение о сотрудничестве между двумя странами.

Как передает агентство Tasnim, соответствующее заявление сделал посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, который сейчас находится в городе Санкт-Петербург. По его словам, страны готовы подписать "всеобъемлющий" документ о сотрудничестве. Пезешкиан прибудет в Москву 17 января.

Тегеран надеется, что транспортировка российского газа в Иран станет частью одного из важных экономических планов, который будет завершен в ближайшее время:

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"Посол заявил, что считает наиболее длительными и эффективными двусторонние отношения между людьми, и подчеркнул необходимость активности иранских бизнесменов в России, отметив, что присутствие иранских бизнесменов и частного сектора в России в значительной степени будет способствовать развитию экономических отношений между странами".

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе типа "шахед", которые оккупанты активно применяли против украинской инфраструктуры. Впоследствии они открыли собственный завод по их производству в Татарастане.

Новый иранский президент Пезешкиан после избрания заявлял, что якобы осуждает российскую агрессию против Украины.

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