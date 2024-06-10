По словам аналитика, невозможно сделать прогнозы относительно ядерной войны.

Сейчас все чаще звучат предупреждения о ядерной эскалации из-за войны в Украине. Известно, что некоторые страны разрешили бить своим оружием по территории РФ, а планы президента Франции Эммануэля Макрона отправить свои войска для обучения украинцев усилили беспокойство, что Россия может нанести ядерный удар в ответ. Об этом для The Guardian написал профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Института исследований войны и мира им. Зальцмана Колумбийского университета Раджан Менон.

"Владимир Путин намекал на такую возможность со дня вторжения в Украину, как и другие высокопоставленные чиновники России, в частности, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, который ранее занимал должности премьер-министра и президента, и, возможно, является рекордсменом в российском официозе по частоте ядерных угроз", - отметил аналитик.

В то же время проблема заключается в том, что чрезвычайно сложно определить риски эскалации. Невозможно сделать прогнозы относительно ядерной войны, пишет эксперт. По словам профессора, некоторые эксперты объясняют рост угроз РФ, чтобы попытаться запугать, другие считают, что такой сигнал является тревожным.

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"Не существует также надежного способа выяснить ценность заявлений, звучащих из ближайшего окружения Москвы. Являются ли они надежными проводниками к настоящим убеждениям Кремля, а следовательно, полезными для прогнозирования того, что Путин может на самом деле сделать? Или они являются частью информационной войны, направленной на то, чтобы нервировать Запад и повлиять на его политику относительно того, что Украина может сделать с вооружением, предоставленным НАТО?", - отметил Менон.

Также профессор рассуждает о том, как и где российский диктатор Владимир Путин может решить применить ядерное оружие. По словам аналитика, он точно не сбросит его на США или Европу, ведь это было бы "самоубийством".

"Возможно, он нападет на Украину - но ему придется найти место, которое не кишит российскими войсками, чтобы не убить их, и то в большом количестве. Он мог бы выбрать Западную Украину, подальше от линии фронта, но нанесение там ядерного удара для демонстративного эффекта все равно может убить много людей, шокировать мировое сообщество и даже спровоцировать возмездие со стороны НАТО", - считает автор материала.

Также, по словам эксперта, несмотря на "безграничную дружбу" между Китаем и Россией, президент Си Цзиньпин четко высказался против использования ядерного оружия в Украине.

"Хотя разумно беспокоиться об эскалации и избегать шагов, которые увеличивают риск, исходя из (недостижимой) уверенности в том, что угрозы Москвы - это лишь шум, важно также понимать, что риски эскалации существуют в обоих направлениях. Путин не застрахован от них. В конце концов, тумана войны не избежать. При таких обстоятельствах важно помнить о недостатках ошибок - которые, когда речь идет о ядерном оружии, являются катастрофическими - но не поддаваться парализующему страху. К сожалению, этот баланс, хотя его легко прописать, трудно достичь", - подытожил аналитик.

Угрозы РФ применить ядерное оружие - последние новости

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием западным странам из-за разрешения бить их оружием по территории РФ.

"Россия считает, что дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной уже сегодня непосредственно управляются военнослужащими стран НАТО. Это не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия могут стать casus belli (поводом для войны - УНИАН)", - сказал он.

Также Медведев пригрозил Польше ядерным ударом в случае мировой войны. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пообещали России уничтожить все ее войска на территории Украины, если она нанесет ядерный удар.

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