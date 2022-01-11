Виктор Шендерович отметил, что не скоро сможет вернуться в Россию.

Дело в отношении российского писателя и критика Кремля Виктора Шендеровича открыли, потому что он назвал бизнесмена Евгения Пригожина уголовником и убийцей. Он утончил, что уже выплатил компенсацию в 100 тысяч рублей.

Об этом драматург и сатирик рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По словам писателя, он уже уехал из РФ и сможет вернуться назад "не раньше, чем правоохранительные органы начнут ловить Евгения Пригожина, по заявлению которого я оказался в бегах".

"Я думаю, что дело открыли из-за того, что я его назвал в эфире радио "Эхо Москва" уголовником и убийцей. В гражданском суде в Санкт-Петербурге я настаивал на том, что лишь озвучил его репутацию. Он оказался неудовлетворен штрафом 100 тысяч рублей. Пришла апелляция, что он хочет больше денег. Ему мало было гражданского иска, и он подал заявление о клевете, а это уже уголовное дело, и я могу оказаться в заключении. В связи с этим я принял решение покинуть Россию", - отметил Шендерович.

Читайте такжеВо время протестов в Казахстане убили "отца казахского хип-хопа"Кроме того, он отреагировал на заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переезд писателя - "попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов".

"Комментировать заявления Кремля уже невозможно. Они сказали абсолютную пошлость. Я эту пошлость уже 20 лет слушаю и от самого Путина в истории уничтожения одной из телекомпании. Я писатель, литератор и я буду дальше это делать, а где я физически – не так важно", - подытожил сатирик.

Дело Шендеровича – что известно

Юридическая служба компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину, подала заявление в полиции о клевете. Дело против Шендеровича открыли из-за высказываний писателя о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, боевики которой воевали во всех горячих точках, в то числе и на Донбассе.

Шендерович систематически выступал против действий режима Путина.

Напомним, что Пригожин является близким другом президента РФ Владимира Путина. Также он известен как "повар Путина", потому что его компании организовывали для Путина банкеты.

Как ранее сообщал УНИАН, известный российский писатель-сатирик и критик "путинского режима" Виктор Шендерович намерен выехать из Российской Федерации. Он принял такое решение из-за уголовного преследования.

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