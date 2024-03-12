Отмечается, что Москва продолжает работать над ракетами большой дальности.

Российская Федерация еще может применить ядерное оружие. Москва все еще разрабатывает ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.

В ежегодном докладе американского разведывательного сообщества США отметили, что Россия будет продолжать модернизировать свой потенциал ядерных вооружений и сохраняет самый большой и разнообразный запас ядерного оружия. Москва рассматривает свой ядерный потенциал как необходимый для сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте против США и НАТО, и видит в этом итоговую гарантию для Российской Федерации.

"Неспособность России одержать быструю и решительную победу на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России, вызывает опасения, что Путин может применить ядерное оружие", - говорится в отчете.

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При этом разведчики напомнили, что в 2023 году Путин публично заявил о своей готовности переместить ядерное оружие в Беларусь в ответ на давнюю просьбу Минска.

"Москва продолжит разработку ракет большой дальности с ядерными боеголовками и подводных систем доставки, предназначенные для проникновения или обхода американской противоракетной обороны. Россия расширяет и модернизирует свой большой и разнообразный набор нестратегических систем, способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, поскольку, по мнению Москвы, такие системы дают возможность сдерживания противника, контроля эскалации потенциальных военных действий и противодействия силам США и союзников", - подытожили американские разведчики.

Ядерные угрозы Путина - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Путин и московские чиновники не раз заявляли о возможном применении ядерного оружия.

Недавно издание CNN писало, что США готовились к ядерному удару РФ по Украине в конце 2022 года. К выводу о риске ядерной атаки привел не один показатель, а "совокупность событий и разведданных".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Путин не оставляет попыток запугать мир ядерными угрозами, но это лишь риторика.

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