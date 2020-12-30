Сильный взрыв раздался в зале прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства, есть убитые и раненые.

В аэропорту Адена в Йемене прогремел сильный взрыв, есть погибшие и раненые.

Читайте такжеВ Йемене ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"Это произошло в момент прибытия правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, передает РИА Новости. Источник агентства сообщил, что министры не пострадали, их перевезли во дворец правительства.

«Сильный взрыв раздался в зале прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства, есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали»,— сказал источник агентства.

«По предварительным данным, погибли пять человек, ранения получили 20»,— сказал собеседник агентства.

Как сообщает kommersant со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Арабия», в аэропорту разорвались три минометных снаряда, а затем раздалась стрельба. По данным арабских СМИ, есть десятки убитых и раненых, но члены правительства не пострадали и переведены во дворец.

Новое правительство в Йемене

Новое правительство Йемена принесло присягу в конце прошлой недели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этого события ждали с ноября 2019 года, когда было заключено соглашение между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС). За это время ЮПС сделал попытку объявить о суверенитете на юге Йемена, однако Саудовская Аравия и ОАЭ убедили стороны конфликта прийти к компромиссу. В итоге в состав правительства вошло 24 министра, пять портфелей достались ЮПС.

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Автор: УНИАН