В больницу госпитализировали 22 человека, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

В пакистанском городе Равалпинди возле полицейского участка прогремел взрыв, в результате которого получили ранения по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает телеканал Samaa со ссылкой на местную полицию.

Читайте такжеВ Беларуси продолжаются протесты: задержали почти сотню человекОтмечается, что медики госпитализировали 22 человека, троим оказали помощь на месте происшествия. Состояние троих пострадавших, включая ребенка, оценивается как критическое.

Четверо пострадавших были членами одной семьи (отец, мать и двое детей). Они проходили мимо места взрыва у передвижной торговой точки в 15 метрах от полицейского участка Гянджа Манди.

По предварительным данным полиции, взорвалась ручная граната. Дороги, ведущие к объекту, заблокировали. Ведется расследование инцидента.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская