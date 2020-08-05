Взрыв в Бейруте оставил без крыши над головой сотни тысяч людей
По оценкам ливанских властей, ущерб от разрушительного взрыва в Бейруте составит от трех до пяти миллиардов долларов, или даже больше. Без крыши над головой остались около 250 тысяч человек.
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Как сообщает «НВ», ссылаясь на канал LBC, такое заявление сделал губернатор Бейрута Марван Аббуда.
Чиновник отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.
Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва погибли десять спасателей.
Взрыв в Бейруте - подробности
Напомним, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв, пока известно о как минимум 100 погибших и почти 4000 раненых. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.
Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.
УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте.
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