Взрыв в Бейруте оставил без крыши над головой сотни тысяч людей

Во время работ на месте взрыва погибли десять спасателей.

По оценкам ливанских властей, ущерб от разрушительного взрыва в Бейруте составит от трех до пяти миллиардов долларов, или даже больше. Без крыши над головой остались около 250 тысяч человек.

Читайте такжеЛиванский врач: взрыв был очень мощный, все медучреждения в Бейруте переполнены

Как сообщает «НВ», ссылаясь на канал LBC, такое заявление сделал губернатор Бейрута Марван Аббуда.

Чиновник отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва погибли десять спасателей.

Взрыв в Бейруте - подробности

Напомним, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв, пока известно о как минимум 100 погибших и почти 4000 раненых. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram