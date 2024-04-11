Администрация Байдена игнорирует новых членов НАТО из Восточной Европы, чем подпитывает антинатовскую риторику Трампа.

Дональд Трамп выражает антинатовские взгляды, аргументируя это тем, что европейцы тратят недостаточно на оборону. В то же время сторонники Джо Байдена отмечают, что процветание Америки связано с европейской безопасностью. Но центр тяжести НАТО сместился на восток, и демократы не успевают за этим, пишет The Wall street Journal.

Об этом свидетельствует борьба за пост генерального секретаря НАТО. Так, позиция премьер-министра Эстонии Каи Каллас бросила вызов западноевропейскому общепринятому мнению, и ее кандидатуру отвергли как слишком агрессивную в отношении России. Таким образом, соревноваться между собой остались премьер-министром Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, и Байден пока поддерживает первого.

В то же время, отмечает издание, это противоречит Стратегии национальной обороны Администрации Байдена, которая заключается в усилении возможностей союзников. А в процентах от валового внутреннего продукта большинство восточноевропейских государств тратят больше, чем их западные коллеги.

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"Фаворитизм Вашингтона помогает западным европейцам доминировать в НАТО спустя десятилетия после того, как бывшие коммунистические страны начали присоединяться к альянсу. Прошло четверть века с тех пор, как НАТО начало расширяться на восток, но ни один генеральный секретарь и только один заместитель были гражданами кого-то из новых членов. Ни один из восьми нынешних помощников генерального секретаря НАТО не из Восточной Европы", - пишет издание.

Такое влияние западноевропейцев не является оправданным, учитывая их мизерные взносы: из 32 членов НАТО лишь 11 достигли цели альянса по расходованию 2% ВВП на свои войска. Восточные европейцы также оказались более щедрыми на помощь Украине. Это ожидаемо, отмечает издание, западноевропейцы, меньше инвестируют в свою защиту, полагаясь на Восточную Европу как на буферную зону.

Кроме того, пишет WSJ, восточные европейцы также имеют невоенные преимущества.

"Многие их граждане говорят на русском. Пережив века российской агрессии и тирании, они глубоко знают российскую историю и культуру, что дало им лучший разведывательный след. Став первыми жертвами российских кибератак и дезинформационных атак, они стали более устойчивыми против такой агрессии. Они могут принести эти знания с собой в НАТО".

Избрание Рютте на пост генерального секретаря означало бы для Кремля сигнал о том, что НАТО желает вернуться к прежнему статусу-кво после окончания войны в Украине. Американцы также получат сообщение: несмотря на всю риторику администрации о большей зависимости от союзников, Байден, тем не менее, не будет замечать членов НАТО с хорошей репутацией в пользу более сложных союзников в Западной Европе. Этим Байден подпитывает антинатовскую риторику Трампа.

Западные союзники Украины

Как писал УНИАН, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за неспособность помочь Украине. По его словам, в Европе насчитывается около 100 систем Patriot, но европейцы не могут дать Украине хотя бы несколько из них.

Как заявлял заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, США нуждаются в европейских союзниках, чтобы противостоять угрозе со стороны России и Китая.

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