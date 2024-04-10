Трансатлантический альянс жизненно важен, считает Мирча Джеоанэ на фоне опасений, что Трамп прекратит военную поддержку Украины, если станет президентом

США нуждаются в европейских союзниках, чтобы противостоять угрозе со стороны России и Китая. Есть опасения, что Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине, если победит на выборах, или даже полностью лишить Европу гарантий безопасности от Вашингтона.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ в интервью The Telegraph заявил, что в условиях, когда Запад вступил в эпоху "соперничества великих держав" с такими автократическими странами, как Россия, ее союзник Китай, Северная Корея и Иран, трансатлантический альянс важен как никогда.

"Европа нуждается в Америке, а Америка, я думаю, нуждается во всех своих союзниках. Стратегическая реальность такова, что Китай - грозный соперник, и что Россия, Китай и все остальные вместе будут предпринимать массированные попытки подорвать американскую мощь", - отметил он.

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Он добавил: "Эти страны проявляют острую агрессивную заинтересованность в том, чтобы бросить вызов мировому порядку, который был установлен после окончания Второй мировой войны. В этой эпической борьбе Америке понадобится не только ее собственная сила, но и все союзники по Альянсу".

Джеоанэ рассказал, что Трамп ранее называл НАТО "устаревшим". При этом он отметил, что в своем последнем обращении "О положении дел в стране" Трампа "весьма позитивно" отозвался о НАТО, а также добавил, что борьба с Джо Байденом была "слишком близка к завершению".

"Я думаю, что стратегическая логика возобладает, и мы уверены, что Америка продолжит делать то, что она делала последние 75 лет, и останется ключевым игроком", - считает заместитель генсека НАТО.

США остаются крупнейшим донором оружия и помощи Украине, но некоторые считают, что Европа делает недостаточно для Киева.

"С нашей стороны все еще существует небольшое недопонимание с Конгрессом США относительно того, как много делают неамериканские союзники. Мы делаем очень много. Даже Исландия - у них нет армии, но они помогают с грузоперевозками и тому подобными вещами. Мы должны лучше информировать об этом", - отметил Джеоанэ.

Он указал, что 18 из 32 членов Альянса выполняют план по расходам и в целом тратят 2%, а некоторые и больше.

"В оборону были вложены сотни миллиардов долларов США. Это необходимо поддерживать", - сказал Джеоанэ. "Но 2 процента - это уже не та цель, которая была раньше. Это база, а не потолок".

Европейские страны стремятся увеличить расходы на оборону, чтобы снабжать Украину и пополнять свои запасы после отправки оружия Киеву. Но проблема заключается в том, что Россия перешла на экономику военного времени, поэтому теперь главным вопросом стало - как нарастить европейскую промышленную базу.

Европейский союз разрабатывает планы по наращиванию своей оборонной промышленности. Однако некоторые из планов Брюсселя, на которых настаивает Франция, включают в себя стимулы для членов ЕС "покупать европейское" и другие программы, предназначенные только для членов блока.

Джеоанэ призвал к созданию "трансатлантической промышленной базы", а не к созданию "ненужных стен" между союзниками.

"Если вы посмотрите на страны-члены ЕС, то сегодня это примерно 20% от общего объема оборонных инвестиций в НАТО, 80% приходится на страны, не входящие в ЕС. Даже если ЕС приложит еще больше усилий, этого все равно будет недостаточно", - сказал он.

Планы ЕС поддерживаются Эммануэлем Макроном, президентом Франции, который хочет укрепить способность Европы действовать без Вашингтона, что вызвало разногласия между Францией и Германией.

Помощь США для Украины - последние новости

Пакет помощи Украине стал предметом политических торгов в США. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер отметил, что российская пропаганда уже проникла в Конгресс. Он в обратил внимание на некоторых политиков, которые продвигают мысль, что война между Россией и Украиной из-за НАТО.

При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отправился с визитом в США для встречи с Дональдом Трампом. Британский дипломат намеревался получить поддержку среди членов Республиканской партии, которые блокируют законопроект о помощи Украине.

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