Восемь стран Северной Европы и Балтии договорились собрать группу экспертов, которые помогут поддержать усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

Страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании помощи Украине в войне с Россией, а также поддерживают стремление страны вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем на пресс-конференции в среду, пишет Reuters.

"Мы поддерживаем усиление роли НАТО в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности и координации военной поддержки и оборудования", - заявил Биллстром после встречи министров иностранных дел Северных и Балтийских стран и других официальных лиц.

Он добавил, что восемь стран Северной Европы и Балтии на своей встрече на шведском острове Готланд договорились собрать группу экспертов, которые помогут поддержать усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

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"Это дает возможность облегчить путь Украины к членству в европейской семье", - сказал Биллстрем.

Вступление Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО только после окончания войны, которую развязала Российская Федерация. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "это продвигаемый процесс".

Когда у него спросили, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО, он ответил: "Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны".

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