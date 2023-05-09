Пригожин упомянул о контрнаступлении ВСУ, которое "начнется не по телевизору".

В разгар парада Победы глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал через свою пресс-службу видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило его группировке обещанные боеприпасы. У них сейчас есть всего 10% от запрашиваемого.

Также главарь ЧВК "Вагнер" рассказывает, что одно из подразделений Минобороны РФ сбежало из Бахмута, оставив 2-километровую позицию глубиной 500 м.

Он уточнил, что позиции оставила 72-я бригада Минобороны РФ. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК Вагнера. "Они просто взяли и драпанули", - сказал Пригожин.

Видео дня

Пригожин, конечно же, упомянул о контрнаступлении ВСУ, которое "начнется не по телевизору". Он заявляет, что украинские военные "рвут фланги" на Бахмутском направлении.

ЧВК "Вагнер", по его словам, получила боевое распоряжение о том, что уход с позиций будет признан как измена родине. Однако, говорит он, в случае отсутствия боеприпасов "вагнеровцы" все равно уйдут с позиций.

По его словам, если ЧВК уйдет с позиций, то "украинцы придут в Ростов". Он говорит, что бойцы "Факела" (ЧВК "Газпрома") отказываются выходить на позиции.

"У нас все время крутятся интриги. У нас министерство интриг вместо Минобороны. Поэтому армия бежит. Если бы ЧВК получили все, что запрашивали, то уже давно сидели бы за Славянском, Угледаром, Краматорском", - говорит главарь "вагнеровцев".

Напоследок Пригожин заявил, что его наемники пока не уйдут из Бахмута.

"Мы не уйдем из Бахмута, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся. Если мы уйдем из Бахмута, фронт посыпется и "укропы" придут в Москву", - добавил он.

Ультиматум Путину от Пригожина - детали

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин поставил ультиматум Путину. В опубликованном видео он заявил, что если сегодня до окончания парада в Москве его не обеспечат боеприпасами, то он опубликует видео, где расскажет реальную правду о плачевной ситуации на фронте.

До этого Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута. "Я вывожу подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - заявил главарь ЧВК "Вагнера".