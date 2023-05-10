Михаил Подоляк напомнил о зангранотрядах со стороны России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о проблемах в Бахмуте. Он указал, что террористам остается лишь "ждать финала".

Он отметил, что "вагнеровцев" ждет один исход – ликвидация.

"Идеальный "цугцванг Пригожина". Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ… Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды минобороны РФ… Стоять на месте – просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала", - написал Подоляк в Twitter.

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Жалобы Пригожина на ситуацию в Бахмуте - что известно

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин описал крайне печальное положение россиян на Бахмутском направлении. Он заявил, что 72-я бригада "про*рала три квадратных километра", на котором у него "погибло около 500 человек". По его словам, рубежи не удастся удержать, "если фронт посыпится".

9 мая главаь ЧВК "Вагнр" Евгений Пригожин поставил ультиматум президенту РФ Владимиру Путину, угрожая раскрыть правду о ситуации на фронте в Украине.

В свою очередь политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что вскоре могут убить главаря ЧВК "Вагнер", так называемого "повара" кремлевского диктатора Пригожина, который нацелился занять его место.

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