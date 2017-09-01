В США мужчина пытался избежать ареста и прыгнул в океан, где его подстерегала акула (видео)

В американском штате Северная Каролина 20-летний мужчина пытался избежать ареста и прыгнул в океан. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАмериканскую порнозвезду во время подводной съемки укусила акула (видео)

Когда подозреваемый отплыл от берега более чем на километр – полицейские подняли в воздух дрон. И заметили, что его преследуют не только они. На расстоянии менее 8 метров от мужчины была акула.

В результате операция с преследования превратилась в спасательную. В конце концов мужчину выловили из воды и доставили в отделение полиции.