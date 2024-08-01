По словам литовского министра, есть определенные варианты по решению этого вопроса.

Страны ЕС имеют неиспользованные способы ограничить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Венгрия упростит выдачу виз для них. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает издание LRT.

По его словам, Литва уже обратилась в Еврокомиссию для оценки решения Венгрии, однако исключила возможность односторонних действий, отметив возможность регионального давления.

"Следующим шагом может быть поиск регионального решения, что мы и раньше делали. Есть возможности. Например, я пока говорю чисто теоретически, (любая - BNS) страна ЕС имеет право запросить консультацию относительно людей, которые прибывают. В том смысле, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону не будет предоставляться автоматически, но по каждому из них будут происходить консультации с другими государствами-членами. Это, конечно, очень ограничивает другую сторону и обременяет ее бюрократическими процедурами, но я просто хочу сказать, что есть определенные варианты решения. До сих пор они не использовались, потому что ни одно государство так не делало", - объяснил дипломат. Видео дня

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение Венгрии упростить процедуру въезда для россиян и белорусов увеличивает риски безопасности в Европе, пишет LRT.

"Односторонние решения Венгрии, в том числе об упрощении выдачи виз гражданам России и Беларуси, противоречат ценностям, принципам солидарности и договоренностям ЕС. Венгрия, которая позволяет гражданам страны-агрессора, России, и страны, которая участвует [в агрессии], Беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе", - отметил Науседа.

Также президент Литвы прокомментировал строительство АЭС "Пакш" в Венгрии, которое будет осуществляться "Росатомом" и белорусскими представителями, которые не смогли справиться с проблемами безопасности на Островецкой атомной электростанции в Беларуси и которые захватили украинскую ЗАЭС. По его словам, это проект, который имел сомнительный смысл.

Упрощение выдачи виз для граждан РФ и Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, Венгрия вызвала недовольство стран ЕС, поскольку позволила гражданам РФ и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности.

"Вот уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без всяких проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии как заробитчан, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле", - написали журналисты немецкого издания RND.

Позже пресс-секретарь по вопросам миграции и внутренней безопасности Анита Гиппер заявила, что Европейская комиссия выяснит, не нарушает ли Венгрия правила Евросоюза при упрощении въезда для россиян и белорусов.

"Европейская комиссия будет на связи с венгерскими властями по этому вопросу, в частности, чтобы уточнить масштаб применения этой схемы и соответствует ли она правилам ЕС", - подчеркнула она.

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