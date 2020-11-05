В результате обстрела повреждены окно и обшивка дома.

В Огайо (США) неизвестные открыли огонь по дому, в окне которого был вывешен плакат с надписью «Dump Trump» (Трампа на свалку).

Об этом сообщает The Hill.

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Инцидент произошел утром в среду. Полиция округа уже открыла дело.

Как рассказал житель дома, неизвестный зашел на частный двор и украл табличку против Трампа. А потом он сфотографировал здание и оставил в почтовом ящике агитационные листовки за действующего президента.

Правоохранители нашли на месте происшествия две гильзы от дробовика. В результате обстрела повреждены окно и обшивка дома.

С окончанием голосования за президента США страну охватили протесты. Одни граждане требуют быстрого подведения итогов, другие выходят на улицы с лозунгами движения Black Lives Matter.

Так, этой ночью из-за волны демонстраций в Портленд ввели Нацгвардию, а 4 ноября под Белым домом произошла резня, среди ее участников были представители протрамповской правой организации.

Выборы в США: что известно

По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.

Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.

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Автор: Яна Ставская