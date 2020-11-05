Протесты наблюдаются и в других американских штатах.

В городе Портленд штата Орегон прошли ночные протесты. Местные власти были вынуждены привлекать Нацгвардию.

Об этом сообщает USA Today.

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В полиции говорят, что в результате массовых беспорядков было задержано 10 граждан. Правоохранители изъяли фейерверки, молотки и винтовку. У одного из арестованных нашли пистолет, нож и самодельную взрывчатку.

Во время разгона акции протеста копов забросали бутылками и по меньшей мере одним «коктейлем Молотова».

По решению губернатора в город были введены нацгвардейцы. По словам правоохранителей, они отследили две группы демонстрантов, возглавившие ночные протесты, которые сначала начинались как марши.

Как отмечает Reuters, протесты также наблюдались в Атланте, Детройте, Нью-Йорке и Окленде. Демонстранты, в частности, требовали полного подсчета голосов, остальные прошлись по улицам под лозунгами движения «Black Lives Matter».

Выборы в США: что известно

По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.

Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.

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Автор: Яна Ставская