В частности бывший президент США заявил, что имел напряженные отношения с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имел сложные отношения с Германией во время своей предвыборной кампании. Об этом он сказал во время своего выступления, передает Spiegel.

"Они не любили меня, а я имею там корни", - отметил он.

В издании напомнили, что родным городом предков Трампа со стороны его отца был Кальштадт в Рейнланд-Пфальце.

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По словам бывшего президента, немцам больше нравится демократ Барак Обама.

"Знаете, почему? Потому что они нас обокрали", - отметил кандидат в президенты от республиканцев (дословно: "Они съели наш обед").

Трамп имел в виду то, что Германия якобы достигла такого успеха только за счет США.

Также бывший президент США рассказал о прошлом канцлере Германии Ангеле Меркель:

"Они не любили меня, потому что я сказал: вы должны заплатить. Вы должны заплатить, я сказал Ангеле. Ангела, ты не заплатила".

В Spiegel объяснили, что Трамп, скорее всего, имел в виду расходы Германии на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

В то же время, по словам республиканца, Меркель ответила Трампу, что Германия будет платить до 2035 года, на что он сказал:

"Они думают, что мы глупые люди".

Выборы в США - последние новости

Ранее издание Politico написало, что большинство граждан США поддерживает вице-президента США Камалу Харрис на выборах президента, а не ее соперника - Дональда Трампа. В частности британская компания Focaldata провела опрос для издания и подсчитала, что Харрис, вероятно, обойдет Трампа в Мичигане почти на 5 пунктов, на 2 пункта в Неваде и будет иметь небольшое преимущество в Пенсильвании и Висконсине.

В то же время журналисты Reuters сообщили, если Дональд Трамп попытается преждевременно заявить о победе на президентских выборах, то Демократическая партия США будет иметь на это быстрый ответ. В таком случае демократы планируют задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для сопротивления.

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