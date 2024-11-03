Политик утверждает, что для России ничего не изменится, ведь позиции кандидатов относительно поражения оккупантов совпадают.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию бреда. На этот раз она о выборах президента США, но об Украине скандальный политик также упомянул.

В частности, в Telegram Медведев заявил, что Россия якобы не имеет "завышенных ожиданий" относительно результатов выборов в США. Он убеждает, что для России ничего не изменится, ведь позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения РФ.

"Камала глупая, неопытная, управляемая и боиться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованное семейство Обама. Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с...", также будет вынужден придерживаться всех системных правил. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, то может стать новым JFK (Джон Кеннеди, убитый в результате покушения - УНИАН)", - заявил Медведев.

Видео дня

Кремлевский шулер заявил, что реальное значение имеет лишь то, "сколько бабла выбьет новый POTUS под чужую далекую войну". "Поэтому лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост - продолжать громить киевский нацистский режим", - добавил он.

Выборы в США 2024 - это необходимо знать

Перед выборами 2024 года в США напряжение между основными кандидатами, вице-президентом Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской, достигает пика. Кампания идет на фоне жесткой конкуренции: результаты опросов показывают, что избиратели разделены почти поровну, и результат будет зависеть от голосов в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Аризона и Невада, где оба кандидата усиленно ведут агитацию в последние дни перед выборами.

Позиции Харрис и Трампа кардинально отличаются в вопросах внешней политики, экономики и внутренней безопасности. Харрис акцентирует на "сохранении демократии", часто вспоминая события 6 января 2021 года, когда протестующие штурмовали Капитолий, и обвиняет Трампа в создании угрозы безопасности страны. Трамп, в свою очередь, критикует политику администрации Байдена, обвиняя ее в слабой экономической политике и чрезмерной бюрократии, и обещает быстрое прекращение конфликта в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: