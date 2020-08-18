"Никто не захочет сонного Джо": Трамп считает, что США при Байдене ждет скучная жизнь

Трамп назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах демократа Джозефа Байдена, которого он называет "сонным Джо", США станут "скучной социалистической страной".

Трансляцию выступления Трампа вели американские новостные телеканалы.

Выступая в штате Миннесота, Трамп раскритиковал телекомпанию Fox News, которая якобы симпатизирует Байдену.

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«И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них (телекомпании Fox – ред.) все пойдет прахом, как и у всех других СМИ… Никто не захочет освещать сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну", - сказал Трамп.

При этом американский лидер снова назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов". По мнению президента США, в случае победы Байден "уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" США.

Выборы президента США 2020

Президентские выборы в США 2020 года состоятся во вторник 3 ноября, и станут 59-ми выборами президента США. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

В конце июля президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможной фальсификацией в связи с голосованием по почте. На следующий день он объяснил, что имел в виду и добавил, что не планирует менять дату выборов.

Предвыборный съезд Республиканской партии США, который запланирован на 21-24 августа, и где должны объявить Дональда Трампа кандидатом в президенты, впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для представителей СМИ режиме.

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Автор: Денис Прядко