Сценарист мультсериала "Симпсоны" Эл Джин отреагировал на предположение, что ситком "предсказал" Камалу Харрис как вероятного кандидата от Демократической партии, пишет The Independent.
Многие считают, что "Симпсоны" предсказали потенциальное участие Харрис в президентской гонке, ведь в эпизоде 11 сезона под названием "Барт в будущее" его сестра Лиза становится президентом.
Фанаты заметили значительное сходство между нарядом политика и одеждой Лизы в эпизоде, в котором она носила жемчужные серьги, жемчужное ожерелье и фиолетовый пиджак.
На фоне этого на своей странице в соцсети X Джин поделился фотографиями Лизы и Харрис в одинаковом наряде.
"Предсказание Симпсонов, частью которого я горжусь", - отметил он в подписи к своему сообщению.
В издании добавили, что такой случай является далеко не первым, когда мультсериал "предсказал" важные политические события. К примеру, избрание Трампа президентом США и беспорядки на Капитолийском холме в 2021 году.
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Как писал УНИАН, вице-президент США Камала Харрис впервые выступила на публику после того, как Джо Байден объявил, что уходит из президентской гонки. По ее словам, достижения Байдена не имеют аналогов в современной истории.
"За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, которые находились на посту два срока", - подчеркнула она.
В то же время издание Politico узнало, почему и как Байден решил снять свою кандидатуру.
"Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей постоянно ухудшается", - рассказали журналисты.