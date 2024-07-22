Фанаты заметили значительное сходство между нарядом политика и одеждой персонажа мультсериала.

Сценарист мультсериала "Симпсоны" Эл Джин отреагировал на предположение, что ситком "предсказал" Камалу Харрис как вероятного кандидата от Демократической партии, пишет The Independent.

Многие считают, что "Симпсоны" предсказали потенциальное участие Харрис в президентской гонке, ведь в эпизоде 11 сезона под названием "Барт в будущее" его сестра Лиза становится президентом.

Фанаты заметили значительное сходство между нарядом политика и одеждой Лизы в эпизоде, в котором она носила жемчужные серьги, жемчужное ожерелье и фиолетовый пиджак.

На фоне этого на своей странице в соцсети X Джин поделился фотографиями Лизы и Харрис в одинаковом наряде.

"Предсказание Симпсонов, частью которого я горжусь", - отметил он в подписи к своему сообщению.

В издании добавили, что такой случай является далеко не первым, когда мультсериал "предсказал" важные политические события. К примеру, избрание Трампа президентом США и беспорядки на Капитолийском холме в 2021 году.

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Как писал УНИАН, вице-президент США Камала Харрис впервые выступила на публику после того, как Джо Байден объявил, что уходит из президентской гонки. По ее словам, достижения Байдена не имеют аналогов в современной истории.

"За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, которые находились на посту два срока", - подчеркнула она.

В то же время издание Politico узнало, почему и как Байден решил снять свою кандидатуру.

"Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей постоянно ухудшается", - рассказали журналисты.

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