По традиции за несколько часов до открытия участков в других частях США голосует небольшой город Диксвилл-Нотч.

Стали известны итоги голосования в небольшом городе Диксвилл-Нотч штата Нью-Гэмпшир, которое открыло президентские выборы в США.

Как сообщает CNN, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил в Диксвилл-Нотч пять голосов, а действующий президент Дональд Трамп - ноль.

Голосование завершилось уже через несколько минут после начала.

По традиции в этом населенном пункте граждане имеют право проголосовать примерно в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия участков в других частях США.

Соседний город Миллсфилд также открыл свои участки и там уже победил Трамп - 16 голосов, за Байдена - 5 голосов.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел на коронавирус, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: Денис Прядко