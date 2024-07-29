Если Трамп вернется в Белый дом, то Брюссель применит тактику "кнута и пряника".

Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию для борьбы с Дональдом Трампом. Ему предложат сделку, если он выиграет второй президентский срок, и целенаправленные ответные меры, если он введет карательные пошлины.

Газета Financial Times пишет, что чиновники ЕС считают подход "пряника и кнута" лучшим ответом на обещание Трампа ввести минимальные тарифы в размере 10%, что может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа после победы на выборах, но до вступления в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы закупать в больших количествах. Если переговоры об улучшении торговли не увенчаются успехом и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии составляет списки импортных товаров, которые обложат пошлинами в размере 50% и более.

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Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, сказал, что он надеется, что обе стороны смогут избежать повторения "конфронтации" прошлых лет. Он призвал к "совместному подходу" и заявил, что Брюссель открыт для "целевых сделок" по сокращению дефицита в торговле товарами на сумму 156 миллиардов евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС импортирует большие объемы сжиженного природного газа, чтобы заменить поставки из Москвы. Дефицит США при президенте Джо Байдене остается стабильным и в 2023 году достигнет 156 миллиардов евро.

Однако чиновники ЕС предупреждают, что существенно увеличить экспорт из США сложно, поскольку он менее ценен, чем экспорт из ЕС. Доминируют сырьевые товары, в то время как основными статьями экспорта ЕС являются фармацевтика, авто, дорогие продукты питания и напитки, как шампанское.

Экономика ЕС также растет чуть менее чем в два раза быстрее, чем экономика США, что снижает спрос.

Ян Хатциус, главный экономист Goldman Sachs, недавно предсказал, что тарифная война нанесет больший ущерб ЕС, чем США. Она обойдется в 1% ВВП ЕС по сравнению с 0,5% ВВП США. Однако она также увеличит инфляцию в США на 1,1% по сравнению с 0,1% в ЕС.

Политика Трампа во время его первого срока

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был болезненным для ЕС. После того как в 2018 году Трамп ввел тарифы на 6,4 миллиарда евро на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран по соображениям нацбезопасности, Евросоюз ответил ребалансировочными тарифами на сумму 2,8 миллиарда евро.

Разрабатывая эти меры, Брюссель предпочел пойти на поводу у основных избирателей Трампа, введя масштабные пошлины на виски, мотоциклы Harley-Davidson и моторные лодки.

Во время первого срока Трампа Брюссель заключил сделку по лобстерам - основному продукту штата Мэн, который Трамп надеялся выиграть в президентской гонке 2020 года. Экспорт страдал из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой, которое снизило цены на канадских моллюсков.

В соответствии с правилами глобальной торговли ЕС снизил тарифы на импорт живых и замороженных омаров из США, а также всех других стран, не заключивших торговую сделку. В ответ США вдвое снизили тарифы на ряд товаров, включая хрусталь и зажигалки. Далее последовали сделки по говядине и сое, чтобы успокоить избирателей Трампа на Среднем Западе.

Тем не менее, ежегодный дефицит торгового баланса США увеличился до 152 миллиардов евро в 2020 году со 114 миллиардов евро в 2016 году, когда Трамп победил на выборах.

Выборы президента в США - последние новости

В начале ноября текущего года в США должны состояться президентские выборы.

В конце июня состоялись дебаты Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа. По мнению многих аналитиков, нынешний президент США провалил дебаты. 21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов. Вместо себя Байден предложил Камалу Харрис, которая заметно нарастила общий рейтинг доверия среди американцев.

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