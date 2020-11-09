Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме поддержал Дональда Трампа.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что вынужден уйти в отставку на фоне критики в свой адрес после его заявлений о "фальсификации" выборов в США и оскорбительных слов в адрес избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщает DW.

"Вчера вечером я решил уйти, когда смотрел на всю эту клевету и ложь, которую распространяли СМИ в Эстонии", - заявил Хельме.

По его мнению, эстонские журналисты предвзято освещали ход выборов в США.

Он также заявил, что "честно рассказал" о том, что выборы в Соединенных Штатах были сфальсифицированы, и теперь за это его считают "великим преступником".

Хельме назвал Байденов "коррумпированными типами"

В воскресенье, 8 ноября, он и его сын, министр финансов и глава Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме поддержали не подкрепленные доказательствами заявления Дональда Трампа о фальсификациях на выборах президента США.

"Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если результаты выборов можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", - заявил Мартин Хельме. А Март Хельме, в свою очередь, назвал Джо Байдена и его сына Хантера Байдена "коррумпированными типами".

За это президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "оба министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для нападений на нашего главного союзника". Она отметила, что такие заявления разрушают отношения с союзниками страны, которые являются основой ее обороноспособности.

Раскритиковал заявления Хельме и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Он назвал их безответственными.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Олег Давыгора