Раннее Байден обещал вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения, из которой вышел Трамп.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах сразу после инаугурации вернет страну в Парижское соглашение по климату.

Об этом говорится в сообщении демократа, опубликованном в четверг, 5 ноября, в Twitter.

"Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И ровно через 77 дней к нему вернется администрация Байдена", - написал кандидат.

Раннее Байден обещал вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения, из которой вышел Трамп.

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Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. По последним данным, у Джо Байдена - 253 голоса выборщиков, а у Трампа - 213. Для победы необходимы 270 голосов.

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Автор: Денис Прядко