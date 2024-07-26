Отмечается, что Трамп остается кандидатом, которому больше всего доверяют в двух важных вопросах – экономике и иммиграции.

Республиканец Дональд Трамп остается лидером в президентской гонке в США, хотя все еще может проиграть выборы. Его отрыв от демократа Камалы Харрис составляет два пункта.

Об этом свидетельствует опрос YouGov для The Times, который был проведен после решения президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Он показывает, что чуть более чем за три месяца до дня голосования 5 ноября "Трамп все еще может проиграть выборы".

Издание отмечает, что к республиканцу относятся более благосклонно, чем к Харрис: 44% вероятных избирателей очень или скорее благосклонно относятся к бывшему президенту. О Харрис так говорит 41% опрошенных. В то же время 50% относятся неблагоприятно к Трампу и 51% – к Харрис.

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Отмечается, что Трамп остается кандидатом, которому больше всего доверяют в двух важных вопросах – экономике и иммиграции. Он также впереди в вопросах внешней политики и преступности. Харрис, тем временем, опережает Трампа по уровню доверия в решении вопросов запрета абортов и тех, что касаются окружающей среды.

"[Харрис] Это человек, который не проводил ни одной кампании в качестве кандидата в президенты и не был в центре внимания, как Байден в течение последних четырех лет. Тем не менее, она начинает так же сильно, как и Байден. Снятие кандидатуры Байдена и выдвижение Харрис в качестве вероятного кандидата – все это противоречит любым последствиям, которые мы могли бы наблюдать от дальнейших последствий теледебатов, покушения на убийство, съезда и выбора кандидатуры Джей Ди Венса. Безусловно, съезд и выдвижение кандидата могут быть положительными событиями, которые дают кандидату толчок, поэтому, возможно, мы наблюдаем нивелирование этих эффектов сменой Байдена на Харрис", – пояснил вице-президент по вопросам науки о данных и редактор по вопросам политики в США в YouGov Карл Бялик.

Кроме того, этот опрос определяет ряд личностных черт, которые избиратели связывают с кандидатами, которые будут бороться за президентское кресло. Так Трампа, по сравнению с Харрис, чаще называют:

эгоистичным (+ 38 пунктов);

сумасшедшим (+22);

патриотичным (+19);

жестким (+14);

уверенным в себе (+10).

В то же время Харрис чаще называют:

осторожной (+11);

робкой (+11);

стойкой (+7);

умной (+6).

Избирателей также спросили, готовы ли США избрать женщину президентом: 54% ответили "да", 30% – "нет" и 16% не определились. Это более отрицательный результат, чем YouGov получил, когда задавал тот же вопрос в мае 2015 года, через месяц после объявления Хиллари Клинтон о своей президентской кампании. Тогда 63% зарегистрированных избирателей сказали, что страна готова к женщине-лидеру.

"Если вы посмотрите на вопрос, готовы ли люди к женщине-президенту сейчас по сравнению с 2015 годом, вы могли бы надеяться на девять лет прогресса. Вместо этого вы видите значительное падение в том, считают ли американцы, что страна готова. Существует распространенное мнение, что женщины не будут иметь никаких шансов среди значительной части электората. Когда мы спрашивали людей, кого Харрис должна выбрать своим визави – мужчину или женщину, большинство ответили, что это не имеет значения. Но 35% демократов сказали, что она должна выбрать мужчину, а 6% сказали, что женщину. Существует мнение, что быть женщиной, которая баллотируется на высокую должность, – это очень невыгодно", – сказал Бялик.

Выборы в США: последние новости

25 июля вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах. Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Кроме того, оно критикует юридические проблемы экс-президента страны, который также баллотируется на новый срок, Дональда Трампа.

Впоследствии в СМИ сообщили, что бывший президент США Барак Обама намерен поддержать вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии на выборах этого года. Отмечается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в предвыборной кампании, однако дата еще неизвестна.

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