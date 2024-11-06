По мнению Ференса, США при любом президенте будут продолжать делать все для сдерживания России.

Дональд Трамп "до" и "после" президентских выборов в Соединенных Штатах Америки могут быть несколько отличными, и не все будет решаться очень быстро. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам.

Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать Украине в случае победы того или иного кандидата, Ференс отметил, что США при любом президенте будут продолжать делать все для сдерживания России, Китая, автократов.

"Каким образом - это уже другой вопрос. Поэтому здесь как раз подходы кандидатов и партий кое-где различаются. Однако, вместе с тем, я сказал бы, что будет сложнее для нас. Это однозначно также. И эта сложность имеет свои причины", - сказал он.

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Ференс добавил, что в американском обществе прослеживается определенная поляризация. "Я думаю, и Трамп, если станет президентом, так же и госпожа Харрис, - внутренний контекст и желание решать внутренние проблемы будет превалировать над внешнеполитической аджендой", - отметил эксперт.

Говоря о войне России против Украины, Ференс напомнил, что от Трампа и его кандидата в вице-президенты звучали определенные предложения и видение.

"Но, опять же, Трамп "до выборов" и "после выборов" могут быть несколько отличными. Не говорю, что кардинально, но, все же, я думаю, если выберут Трампа президентом уже окончательно, - здесь два сценария в коммуникации с Кремлем и с Москвой. Где, кстати, ожидают как раз избрания Трампа, по моему мнению", - сказал он.

Первый сценарий - это "может быть определенный импульс со стороны Кремля непосредственно к США, во главе с президентом Трампом относительно тех или иных консультаций".

"Но также может быть повышение ставок и со стороны Трампа также. То есть с его бизнес-прошлым, с его желанием иногда быть действительно непредсказуемым. И может идти как на обострение, так и на формирование определенных опций, скажем так. И здесь не все, по моему мнению, очень быстро будет решаться, так, как, опять же, Трамп обещал завершить российскую войну. Я думаю, что это все же растягивается, опять же, во времени", - отметил эксперт.

Ференс добавил, что сложности не могут решиться одним желанием, даже если оно "супер кристаллизованное", особенно в контексте таких сложных вопросов как конфликтность, которая будет нарастать.

Трамп победил на выборах в США - последние новости

Как сообщал УНИАН, мировые политики начали поздравлять Трампа с победой на выборах в США. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написали свои слова поздравления в X (Twitter).

Также Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он вспомнил "замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины".

Зеленский отметил, что ценит приверженность Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

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