Война ни в коем случае не окончена, украинцы будут сражаться до тех пор, пока смогут, пишет издание.

Победа Владимира Путина на выборах была пародией, имеющей значение только как определяющая глава в трагической истории утраченных возможностей и разрушений, которыми стали 24 года его правления в России. Однако судить о российских выборах по стандартам либеральной демократии сегодня - опасное потакание своим слабостям, пишет Bloomberg.

"Победу Путина следует рассматривать глазами Кремля, поскольку история России больше не является историей своенравного перехода от коммунизма. Путин установил новый и все же знакомый стиль автократии для России, которая не в первый раз противопоставляет себя Западу. В этом смысле шарада, состоявшаяся в эти выходные, стала вполне успешным политическим театром, который станет решающим фоном для возвращения Путина после глубоких военных унижений, которые российские военные, включая ее главнокомандующего, перенесли в Украине два года назад", - говорится в публикации.

Отмечается, что с этой точки зрения Путин теперь может рассчитывать, по крайней мере, на еще шесть лет пребывания у власти, что сделает его лидером России, находящимся на посту дольше всех со времен Екатерины Великой, императрицы, которая первой захватила земли, за которые Путин борется в Украине.

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Тем временем Европа, похоже, наконец-то осознала, насколько глубоко победа России в Украине изменит будущее континента, и изо всех сил пытается что-то с этим сделать.

"Война ни в коем случае не окончена. Украинцы будут сражаться до тех пор, пока смогут, даже без адекватных боеприпасов, и еще возможно, что США и Европа вновь обретут свою решимость. Но если это не удастся, Путин может надеяться на победу - в его глазах - над коллективной мощью богатого, высокомерного и непостоянного Запада", - пишет Bloomberg.

Указывается, что после четырех сроков пребывания на посту президента и двух сроков на посту премьер-министра Путин к настоящему времени уничтожил потенциал России по развитию демократических институтов, таких как независимые суды или свободные СМИ. Вместо них он построил клановую клептократию. Он также растратил огромные преимущества языковых, экономических и личных связей, которые Россия имела со своими бывшими советскими соседями, обращаясь со всеми ними в мафиозном стиле как со своей собственностью, а не как с партнерами.

"Результатом стало подстрекательство к экономическим и военным войнам, а не к инвестиционным и торговым связям. Крупнейшие активы России после ее огромных минеральных и энергетических ресурсов - чрезвычайно талантливое молодое поколение математиков и инженеров-программистов - сотнями тысяч человек бежали от репрессий или призыва в армию, что придало иное значение этим высоким показателям занятости", - отмечается в статье.

Добавляется, что большинство россиян, похоже, принимают условия "сделки" с Путиным, как и предложение обменять личную свободу и процветание на "восстановление российской мощи и гордости".

"Выступая с победной речью, Путин наслаждался тем, что он явно считает своим выживанием в соперничестве с Западом в Украине, и сказал своим сторонникам, что все его "грандиозные" планы теперь будут реализованы. Это обещание, для выполнения которого ему не нужны ни свободные выборы, ни уважение прав человека, а только наивность и слабость Запада", - констатировал Bloomberg.

Выборы в России - что известно

Как писал УНИАН, российский Центризбирком объявил, что закончил подсчет голосов на выборах президента России.

Вполне ожидаемо победителем признали Владимира Путина.

Утверждалось, что российскому Центризбиркому удалось подсчитать все голоса в 140-миллионой стране менее чем за сутки. По результатам обработки 100% протоколов, Путину приписали 87,28% голосов.

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