Венгрия будет председательствовать в ЕС полгода, но не будет иметь большого влияния.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет снова "сделать Европу великой" или хотя бы придать ей "трамповский блеск". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы напоминают, что недавно Орбана воспринимали в ЕС как изгнанника. При этом центристское политическое большинство Европы избегает его, но позиция Орбана по многим острым вопросам, в частности миграции и культурной идентичности, сейчас завоевала поддержку среди некоторых основных партий - по всей Европе, от Нидерландов до соседней Словакии, на последних выборах преобладали националисты.

"Начало председательства Венгрии в ЕС является решающим периодом для блока, который включает президентские выборы в США и смену руководства ЕС после выборов в прошлом месяце, на которых ультраправые партии прибавили силы", - говорится в статье. Видео дня

Отмечается, что дипломаты и европейские лидеры, которые были разочарованы позицией Венгрии, находят утешение тем фактом, что председательство в ЕС не означает принимать решения. В то же время это даст правительству Орбана возможность сосредоточить внимание на повестке дня ЕС и даст ему "мегафон как голос, говорящий от имени блока".

"Поскольку Трамп сейчас в сильной позиции после ужасных дебатов Байдена в четверг, кандидат от США будет иметь родственную душу в более заметной роли по ту сторону Атлантики. ... Орбан является редким лидером ЕС, который открыто призывает к возвращению Трампа в Белый дом, что является частью романа, который начался накануне президентских выборов 2016 года, когда Орбан стал самым яростным антииммиграционным лидером блока", - считают авторы статьи.

Они отмечают, что после того, как Россия вторглась в Украину, действия Орбана резко охладили отношения. Так, его правительство поддерживало теплые отношения с Кремлем и Пекином, пыталось смягчить санкции и блокировало решение об отправке оружия в Украину. В какой-то момент в начале войны президент Украины Владимир Зеленский сказал Орбану в глаза, что он должен выбрать, на чьей стороне он.

"Венгерские чиновники настаивают, что они серьезно относятся к президентству. Они хотят усилить расширение ЕС на Западные Балканы, и Орбан в последние дни заявил, что хочет использовать президентство, чтобы повысить отстающую конкурентоспособность блока. Чиновники говорят, что они будут выполнять роль честного посредника президента, осторожно выдвигая собственные взгляды. Но другие лидеры ЕС скептически относятся к тому, как Орбан подойдет к искусству компромисса", - говорится в материале.

Последние заявления Орбана

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о создании в Европарламенте нового ультраправого блока. По его словам, европейцы хотят трех вещей: мира, порядка и развития, "а то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, - это война, миграция и стагнация".

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