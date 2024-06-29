По словам премьер-министра Венгрии, Европа "все больше погружается в войну, в которой континент ничего не выиграет, но легко может потерять все".

Договоренность Европейской народной партии, социал-демократов и либералов о распределении руководящих должностей в Европейском Союзе является "позорным пактом". Об этом в своей статье для Magyar Nemzet написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, Европа "все больше погружается в войну, в которой континент ничего не выиграет, но легко может потерять все".

"Бюрократы в Брюсселе хотят этой войны, они видят ее как свою собственную, и они хотят победить Россию. Деньги европейского народа постоянно направляются в Украину, европейские компании получили выстрел под ноги санкциями, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан были толкнуты в жизненные трудности", - отмечает политик. Видео дня

При этом, по его словам, факт кризиса и обострения военной ситуации четко указал еще задолго до выборов в Европарламент: в Европе нужны изменения. В то же время Европейская народная партия "была завербована" вместе с социалистами и либералами, "заинтересованными в сохранении статус-кво".

"Европейская народная партия и другие левые партии пренебрегли решением европейцев, заключили позорный пакт и начали делить власть. Это явное превышение полномочий, предоставленных нам избирателями. Провоенная коалиция снова объединилась. Единственная цель этого провоенного пакта - удержать брюссельскую элиту у власти еще как минимум на пять лет, что погрузило Европу в кризис", - пишет Орбан.

Новое руководство ЕС

Накануне в Евросоюзе согласовали новое руководство блока на ближайшие пять лет. Так, кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен утвердили на должность президента Европейской комиссии. Именно она сейчас занимает ее.

Президентом Европейского совета должны назначить Антониу Кошту, который до недавнего времени возглавлял правительство Португалии.

Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие 5 лет должна стать нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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