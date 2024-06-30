Премьер-министр Венгрии объявил об альянсе с Гербертом Киклем, лидером ультраправой австрийской Партии свободы, и Андреем Бабишем, экс-премьером Чехии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье представил новый альянс с австрийской ультраправой Партией свободы и главной чешской оппозиционной партией, который надеется привлечь других партнеров и стать крупнейшей ультраправой группой в Европейском парламенте. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что Орбан приехал в Вену, чтобы представить альянс "Патриоты за Европу" его партии Фидес с ультраправой Партией свободы Герберта Кикла и партией ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за день до того, как Венгрия примет председательство в Европейском Союзе на шесть месяцев.

"Европейцы хотят трех вещей: мира, порядка и развития. А то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, это война, миграция и стагнация", - сказал Орбан во время презентации. Видео дня

Он также отметил, что цель блока - стать "самой сильной правой группой в европейской политике".

Виктор Орбан - последние заявления

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко высказался о новом руководстве Евросоюза. По словам премьер-министра Венгрии, Европа "все больше погружается в войну, в которой континент ничего не выиграет, но легко может потерять все".

Как сказал Орбан, договоренность Европейской народной партии, социал-демократов и либералов о распределении руководящих должностей в Европейском Союзе является "позорным пактом".

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