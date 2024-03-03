В Партии европейских социалистов обеспокоены ростом популярности радикальных движений.

В Партии европейских социалистов (ПЕС) предупреждают об угрозе роста популярности ультраправых движений в ЕС. Об этом говорится в материале Politico.

Отмечается, что ПЕС начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент, сосредоточившись на основных принципах своей политической философии: защита прав работников, обеспечение зарплат и борьба с изменением климата.

"Ультраправые являются ядом для демократии. У них нет другого проекта, кроме как уничтожить демократию и нашу общую социальную Европу", - сказал комиссар ЕС от Люксембурга Николас Шмит, которого выбрали лицом кампании и кандидатом, чтобы бросить вызов президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По данным издания, последние опросы показывают, что как ультраправые, так и националистические правые победят на голосовании в парламенте в июне. При этом левоцентристы и демократы должны сохранить такое же количество мест в европейском законодательном органе, даже если разрыв между ними и более сильной правоцентристской силой будет расти.

"Что еще хуже для левоцентристов, ультраправые имеют высокие результаты в некоторых из своих последних настоящих бастионов власти в ЕС, а именно в Германии, Португалии и Румынии", - говорится в статье.

Лидер Демократической партии Италии Элли Шляйн направила предупредительный удар консерваторам, которые руководят еще двумя правыми партиями в ее стране: "Где предел для Европейской народной партии?" В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "сама душа Европы под угрозой".

Между тем Ларс Клингбайль, солидер немецких социал-демократов, сказал, что приоритеты кампании должны быть на заработках людей, доступном жилье и пенсиях.

"Если мы это сделаем, то я убежден, что мы вернем людей, которые в этот момент сказали бы, что я буду голосовать за правых популистов", - отметил политик.

Выборы в Европарламент - последние новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что будет с поддержкой Украины в "год выборов" в ЕС. По ее словам, осознание европейцами угрозы от РФ должно повлиять на голосование во время выборов в Европейский парламент.

При этом, как сказала фон дер Ляйен, она опасается, что июньские выборы ослабят поддержку Украины со стороны европейских граждан.

Выборы в Европарламент в странах-членах ЕС состоятся 6-9 июня 2024 года. Однако во многих странах Евросоюза в этом году также состоятся выборы в свои национальные парламенты.

В прошлом году в двух европейских странах - Словакии и Нидерландах - на парламентских выборах победили правые популисты, которые негативно относятся к Украине и несколько лояльнее к России.

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