Оппозиция в Беларуси назвала Тихановскую избранным президентом и подготовила соответствующую петицию

Отмечается, что Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь под давлением российских спецслужб.

В Беларуси оппозиция заявила, что не признает результатов недавних президентских выборов. В то же время настаивает, что на переходный период республику могла бы возглавить главная оппонентка действующего президента Светлана Тихановская.

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Об этом в Телеграмме написал Валерий Цепкало.

Ему Центризбирком Беларуси отказал в регистрации для участия в президентских выборах.

"Ни о каких полгода руководства Лукашенко не говорится. Президент на переходный период - Светлана Тихановская, законно избранный президент Республики Беларусь", - подчеркнул Цепкало.

По его словам, Светлана Тихановская была вынужденной покинуть Беларусь под давлением российских спецслужб.

"Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас: они используют детей, мужчин, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности. Только власть не понимает, что народ уже борется не только за Светлану Тихановскую. Люди борются за свое будущее ", - подчеркнул он.

Также политик заверил, что он лично поддерживает Светлану Тихановскую.

Кроме того, оппозиция создала петицию в поддержку Тихановской. В ней говорится, что единственным легитимным в стране президентом стала Светлана Тихановская. Действующий президент Лукашенко выборы 9 августа проиграл.

"По данным экзит-полов, по официальным результатам на разных участках, а также по подсчетам реальных бюллетеней, которые сфотографировали белорусы, мы говорим о том, что более 80% голосов отдали за Светлану Тихановскую", - убеждают авторы петиции.

По их словам Лукашенко показал свои синие пальцы вцепились в трон и уже загрязнены кровью белорусского народа. Его не останавливают ни женщины, ни дети. В то же время в карателей в ход идут дубинки, боевые пули, газ, водометы, грубая сила, избиение мирного безоружного населения.

"Белорусы борются за базовое право - свободные и честные выборы. Лукашенко нагло врет, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа или что интернет, мобильная связь у нас отключают из-за границы. Нас обманывали в течение 26 лет и сейчас обман продолжается. Лукашенко хочет скрыть преступления против своего народа ", - говорится в описании к петиции.

Также авторы призывают:

мировое сообщество - помочь остановить этот беспредел, что происходит в Беларуси;

самых беларуси - признать Светлану Тихановскую единственным законно избранным президентом, помочь освободить политзаключенных, помочь провести свободные и демократические выборы.

По состоянию на 18:00 15 августа петицию подписали более 94 тысяч человек.

Выборы президента Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.

Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки вышли работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять из табельного оружия «на поражение».

На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств. ЕС заявил, что занимается подготовкой санкционного списка, и что не признает выборы в Беларуси.

14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.

Белорусы анонсировали самый масштабный марш свободы в истории страны 16 августа.

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