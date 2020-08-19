Лукашенко утвердил состав правительства во главе с премьером Головченко
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко.
Об этом сообщает сайт президента Беларуси.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания", - говорится в сообщении.
В частности, соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа.
Также еще одним указом он назначил членов правительства.
Так, Николая Снопкова назначено первым заместителем премьер-министра, Юрия Караева - министром внутренних дел, Владимира Макея - министром иностранных дел, Виктора Хренина - министром обороны, Юрия Селиверстова - министром финансов, Александра Червякова - министром экономики, Виктора Каранкевича - министром энергетики, Олега Слижевского - министром юстиции, Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности, а также назначено министров и председателей других ведомств.
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Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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