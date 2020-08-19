Лукашенко утвердил состав правительства во главе с премьером Головченко

Министром внутренних дел остался Юрий Караев, а министром иностранных дел - Владимир Макей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания", - говорится в сообщении.

В частности, соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа.

Также еще одним указом он назначил членов правительства.

Так, Николая Снопкова назначено первым заместителем премьер-министра, Юрия Караева - министром внутренних дел, Владимира Макея - министром иностранных дел, Виктора Хренина - министром обороны, Юрия Селиверстова - министром финансов, Александра Червякова - министром экономики, Виктора Каранкевича - министром энергетики, Олега Слижевского - министром юстиции, Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности, а также назначено министров и председателей других ведомств.

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Автор: Виталий Саенко