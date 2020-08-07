Евросоюз призывает Лукашенко организовать свободные выборы президента Беларуси

ЕС призывает белорусские власти обеспечить, чтобы фундаментальные свободы выражения мнения и мирных собраний были соблюдены в соответствии с международными обязательствами.

Европейский Союз призывает власти Беларуси организовать свободные и справедливые выборы президента.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Читайте такжена провластном празднике в Минске включили песню Цоя "Перемен", диджеев задержали и избили (видео)

"Суверенитет и независимость страны только могут быть усилены путем проведения мирных, свободных и справедливых выборов. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить, чтобы фундаментальные свободы выражения мнения и мирных собраний были соблюдены в соответствии с международными обязательствами Беларуси", - говорится в заявлении.

Также Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать полную реализацию политических прав кандидатов, избежать применения силы против мирных протестующих, воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

Кроме того, отмечается, что в ЕС остаются преданными укреплению взаимодействия с белорусским народом. "Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, поскольку права человека и демократия занимают центральное место в позиции ЕС при формировании его политики в отношении страны", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЛукашенко прокомментировал идею создания единого государства с Россией

Как сообщал УНИАН, в конце июня действующий президент Александр Лукашенко признал, что лично поручил начать дела против команды своих конкурентов на выборах, в частности потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. По словам белорусского лидера, его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

Всего за время президентской кампании в Беларуси были задержаны около 400 человек.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

Кроме Лукашенко на пост претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и Тихановская. Двум претендентам - бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под арестом, и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

4 июля в Беларуси началось досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно для тех граждан, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram