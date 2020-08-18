В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписать протокол избиркома

По информации журналистов, обстоятельства его гибели похожи на суицид.

В Беларуси нашли мертвым Константина Шишмакова, директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, который пропал без вести 15 августа.

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на ПСО «Ангел». 29-летний мужчина был членом избирательной комиссии и 9 августа отказался подписывать протокол по итогам голосования.

Отмечается, что в день своего исчезновения Шишмаков позвонил жене с работы около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой так и не приехал.

По информации журналистов, обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Отец погибшего рассказал, что «все началось 9 августа», когда Шишмаков работал в комиссии.

«С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал», - отметил мужчина.

Как сообщает Onliner, волонтеры нашли Константина повешенным, рядом находился его автомобиль.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

В Беларуси после разгона акций протеста пропали десятки людей.

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Автор: Дмитрий Захаров