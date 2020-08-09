В Беларуси в день выборов возникли перебои с интернетом

Проблемы возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».

У ряда белорусских операторов связи в день выборов президента возникли перебои в работе сети.

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Как сообщает «Медиазона», проблемы с мобильным и проводным интернетом возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».

Telegram-канал Onliner в то же время сообщает о проблемах белорусских пользователей с доступом к YouTube и Telegram. VPN-соединения работают нестабильно.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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