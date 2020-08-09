В Беларуси в день выборов возникли перебои с интернетом
09:53, 09 августа 2020Мир
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Проблемы возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».
У белорусов возникли проблемы с Интернетом / Иллюстрация REUTERS
У ряда белорусских операторов связи в день выборов президента возникли перебои в работе сети.
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Как сообщает «Медиазона», проблемы с мобильным и проводным интернетом возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».
Telegram-канал Onliner в то же время сообщает о проблемах белорусских пользователей с доступом к YouTube и Telegram. VPN-соединения работают нестабильно.
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