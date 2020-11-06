Юрий Куликов

Самые драматические в новейшей истории США выборы, скорее всего, завершатся поражением 45-го президента этой страны эксцентричного 74-летнего Дональда Трампа. На третий день подсчета результатов голосования стало ясно, что конкурент хозяина Белого Дома Джо Байден уходит в отрыв в одном из ключевых для этих выборов штате Джорджия, что делает бывшего вице-президента США практически недосягаемым для противника.

При этом, Байден в ближайшие часы может вырваться в лидеры и в ходе подсчета голосов в еще одном важном штате Пенсильвания. Эти победы позволяют 77-летнему Джо Байдену рассчитывать на получение достаточного для избрания президентом США голосов выборщиков, так как на утро пятницы вице-президент уже имел поддержку 253 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

Приход в вашингтонский Белый Дом нового хозяина будет иметь фундаментальные последствия как для раздираемой острыми противоречиями Америки, так и для остального мира, включая Украину.

Победит демократия и здравый смысл американской нации

Конечно, в ближайшие дни Трамп предпримет отчаянные попытки оспорить неблагоприятные для себя результаты выборов в судах, но, скорее всего, победит демократия и здравый смысл американской нации.

А значит, если это произойдет, после планируемой на конец января инаугурации новым президентом США станет политик, которого без преувеличения можно назвать экспертом в «украинском вопросе».

В должности вице-президента США Байден уделял много времени нашей стране, борьбе украинцев с агрессивной путинской Россией и непоследовательным шагам украинских властей по борьбе с коррупцией.

Что там говорить, Байден шесть раз был в нашей стране и даже имеет опыт выступления с исторической речью с трибуны Верховной Рады!

В своей книге Джо назвал свою киевскую речь в декабре 2015 года, в которой он говорил о российской агрессии и необходимости усилить борьбу с коррупцией, одной из самых важных в своей длинной политической жизни.

Байден искренне хотел увидеть в Украине воплощение «истории успеха», имея личный интерес в виде получения значимого внешнеполитического успеха. К сожалению, эти мечты в силу ряда факторов не были осуществлены, но очевидно, что остаются актуальными для их автора и, несомненно, будут присутствовать в повестке дня нового американского президента.

«Тень Украины» в завершающейся в США избирательной кампании была очевидной.

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Трамп делал отчаянные попытки очернить деятельность в Украине сына своего конкурента в борьбе за президентское кресло Хантера. Глава Белого Дома был почему-то убежден, что «дело» сына Байдена при соответствующей пропагандистской работе заблокирует дорогу в Вашингтон его отцу.

Для усиления эффекта Трамп не гнушался никакими методами, включая давление на президента Украины Владимира Зеленского, что чуть не вышло боком для самого Дональда и не закончилось импичментом. Попутно Трамп на международных встречах называл Украину «третьей самой коррумпированной страной мира». Ну, конечно, где же еще могла зарабатывать на жизнь семья Байдена, как не в самой коррумпированной стране мира!

К чести украинской власти надо признать, что Киев не прогнулся под давлением и сделал все возможное, чтобы остаться в стороне от избирательной кампании в США.

В отличие от своего более удачливого конкурента Трампа с Украиной ничего не связывало и связывает. Подозреваю, что он с трудом находит нашу страну на карте. Но есть факторы, которые вызывали раздражение у 45-го президента США. Началось все с принесших победу выборов 2016 года, когда Украина стала фигурировать в кампании по дискредитации главы его избирательного штаба Пола Манафорта. Трамп воспринял это, как переход Киева на сторону своих врагов из демократического лагеря Хиллари Клинтон.

Очевидно, что весь свой бурный четырехлетний срок пребывания в должности Трамп мечтал наладить отношения с Владимиром Путиным. Эта одержимость достижения дружбы с российским «царем» периодически прорывалась в виде фраз о «чудесных отношениях» двух президентов, но так окончательно и не материализовалась.

Проблема Украины была одним из ключевых факторов, почему Дональд на посту президента США так и не смог по-человечески приголубить несостоявшегося «друга» Владимира. Это было бы слишком. Американский политический класс не принял бы такого кардинального изменения политики.

Впрочем, это не мешало Трампу периодически заявлять о необходимости возвращения путинской России в клуб самых влиятельных стран мира - Большую семерку. Очевидно, что военная агрессия РФ против Украины и оккупация части наших территорий не являются болью и личной проблемой для вынужденного покинуть свой пост американского президента.

Типичная для Трампа политика - продажа поддержки в обмен на деньги партнера

Конечно, с нашей точки зрения в его актив можно записать запоздалое предоставление Украине летального оружия. При этом знающие люди утверждают, что Трамп не был инициатором этого решения, а пошел на него лишь при условии продолжения закупок Украиной американского оружия. Типичная для Трампа политика - продажа поддержки в обмен на деньги партнера.

В отличие от предшественника Байден, похоже, будет строить системную политику в отношении нашей страны. В первую очередь это касается борьбы украинской власти с коррупцией. И здесь украинской власти пропетлять едва ли удастся. Слишком много о нашей стране и слишком многих в ней знает новый американский президент.

В ходе нынешней избирательной кампании Байден заявил, что «Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета; успех Украины будет способствовать большей безопасности и стабильности Европы, что есть в интересах Америки».

О возвращении хозяина Кремля в клуб самых влиятельных стран мира речь не будет идти

С приходом в Белый Дом 46-го президента можно ждать ужесточение американской позиции в отношении путинской России. Инсайдеры говорят, что в 2014 году Байден убеждал осторожного президента Барака Обаму в необходимости, чтобы Россия «заплатила кровью и деньгами за агрессию» против нашей страны. Очевидно, что о возвращении хозяина Кремля в клуб самых влиятельных стран мира речь не будет идти.

Курс на подрыв базовых организаций, объединяющих современный цивилизованный мир – НАТО, Всемирную торговую организацию – будет прекращен. Америка, скорее всего, вновь начнет возвращать себе роль лидера демократического мира со всеми вытекающими последствиями. И еще Байден обещает вернуть свою страну в Парижское климатическое соглашение и будет активно бороться за создание дружеской к экологии экономики.

Эпоха популизма, воплощением которой стал Трамп, подходит к концу

Эпоха популизма, воплощением которой стал Трамп, подходит к концу. Мир выбирает другой тренд: больше нормальности, больше профессионализма, меньше изоляционистской политики и разделения. В современном мире за стеной, какой бы высокой она не была, не спрячешься от проблем. Журналистика играет важную для общества функцию, а не является жупелом с лейблом «фейк ньюс», а журналисты не являются «врагами государства номер один».

Показанный на американских выборах пример будет еще долго резонировать по миру. Будем ждать перемен. Будет интересно.

Юрий Куликов

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