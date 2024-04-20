В ходе отдельных дебатов депутаты расспросят представителей Еврокомиссии о возможности ЕС конфисковать замороженные российские активы

На следующей неделе депутаты Европейского парламента проголосуют за резолюцию, в которой выразят свое отношение к последним инсценированным президентским выборам в России, в результате которых Владимир Путин еще больше укрепил свою власть. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря Европарламента в Латвии Яниса Крастинша.

Издание напоминает, что на фоне продолжения войны в Украине и отсутствия демократической оппозиции действующий лидер режима Путин официально набрал 88,48% голосов. При этом выборы прошли в марте, вскоре после того, как при неясных обстоятельствах умер один из известных представителей российской оппозиции Алексей Навальный.

"Принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые прошли 10 апреля. Евросоюз также решительно осудил и отказался признать законными итоги так называемых выборов на украинских территориях, оккупированных Россией", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в ходе отдельных дебатов во вторник, 23 апреля, депутаты расспросят представителей Еврокомиссии о возможности ЕС конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования сопротивления и восстановления Украины.

"Так называемые выборы, которые фактически были спектаклем для очередного подтверждения легитимности власти Путина, состоялись с 15 по 17 марта. Даже если не принимать во внимание привычные манипуляции с результатами подсчета голосов и активностью избирателей, заранее не было никаких сомнений в том, что Путин в очередной раз на так называемых выборах "победит", оставшись на посту как минимум до 2030 года, поскольку в России давно не существует никакой реальной оппозиции и все заслуживающие внимания деятели оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме, либо убиты", - пишет издание.

Выборы президента РФ-2024

15-17 марта в России состоялись выборы президента, которые проводились, в том числе, на оккупированных территориях Украины. ЦИК РФ назначил "новым президентом" страны-агрессора Владимира Путина с рекордным результатом в более 88%.

Остальные голоса Центризбирком распределил между техническими кандидатами - почти поровну. Так, представитель КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов, "оппозиционер" Владислав Даванков - 3,85%, а соратник покойного Владимира Жириновского Леонид Слуцкий - 3,2%.

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