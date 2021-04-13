Ситуация у украинской границы касается не только Восточной Европы, Китай пристально следит за реакцией Запада на российские провокации.

Россия стянула к границе Украины примерно 20 тысяч своих солдат. Что пытается сделать Владимир Путин? Он лишь испытывает Вашингтон или пытается таким образом противостоять новым санкциям, которые вот-вот будут введены за заключение Алексея Навального и организацию масштабной кибератаки SolarWinds?

Или все же Москва действительно готовится к вторжению в суверенную страну, чтобы оторвать еще один кусок или два от ее территории? Как администрации президента Джо Байдена сдержать очередное нарушение международного закона?

"Украина не входит в НАТО. Но когда я посещал ее как верховный командующий союзных сил в 2013 году, то обнаружил очень желанного партнера в лице ВСУ. После встреч на высоком уровне в Киеве я отправился на юг, чтобы перейти к лучшей части поездки - визита по приглашению главы ВМС Украины на главной базе в стратегически важном Крыму", - пишет на страницах Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный командующий сил НАТО Джеймс Ставридис.

Читайте такжеSüddeutsche: Украина слабая, но не беззащитнаОн описывает свое путешествие на юг Украины в черных "внедорожниках", во время которого делал остановки на полях битвы Крымской войны. В частности, в так называемой "Долине Смерти", где произошла так называемая "Атака легкой бригады" Великобритании, увековечена в стихотворении лорда Альфреда Теннисона.

"Помню, я думал о том, насколько малым казался полуостров и насколько ироничным было то, что большие державы тех времен: Британская, Французская, Османская и Российская империи, - сошлись в кровавой и разочаровующей войне за этот небольшой кусочек суши в Черном море", - пишет Ставридис.

Он добавляет, что Украина в 2013 году была сильным партнером НАТО. Она отправляла свои войска для участия в миссиях альянса в Афганистане и на Балканах, а также собиралась отправить боевой корабль для участия в миссии по борьбе против пиратства в Восточной Африке. Но в следующем же году Владимир Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым. Он также дестабилизировал всю страну, распалив войну на Донбассе и раздавая российские паспорта. Москва отправляла свои отряды спецназа без опознавательных знаков, устраивала диверсии, превратила социальные сети в оружие, а также организовывала морские блокады.

"Помню, как во время того визита в 2013 году командир ВМС - приятный и умный адмирал - сетовал на присутствие российских боевых кораблей в порту Севастополя. Он сказал: "Однажды россияне просто захватят нашу базу. Нам повезет, если они не захватят всю страну". Я подумал, что он паникер. А теперь я осознаю, что мы не сделали достаточно для сдерживания Путина. И урок, который я усвоил, говорит, что нам нужно сделать больше сейчас, если мы не хотим повторения вторжения 2014 года", - говорится в статье.

Читайте такжеРоссия наращивает войска вокруг Украины на трех направлениях - МИДПутин хочет целое "меню наслаждений": еще один кусок Украины, который бы позволил соединить Крым с материковой Россией, русскоязычную страну-вассала на Донбассе, Украину, которая бы боялась добиваться членства в НАТО. Также он хочет показать своему населению, что он продвигает русский национализм в так называемом "ближнем зарубежье", а также послать сигнал Западу, что новые санкции приведут лишь к большим проблемам в регионе.

Решится ли Путин на новое вторжение? Хорошая новость в том, что такой сценарий кажется менее возможным, чем в 2014 году. ВСУ лучше вооружены и подготовлены, в значительной степени благодаря помощи США. Но когда речь идет о Путине, ничего нельзя сказать наверняка. Он может решить, что внутренняя турбулентность и раскол в США в сочетании с пандемией на обоих побережьях Атлантического океана отвлекают внимание Запада. Он сделал аналогичные ставки перед вторжением в Сирию, Грузию, а также в Крым. Он может решиться на действия сейчас, а с последствиями уже разбираться потом.

Лучшее, что может сделать команда Байдена, - это посмотреть в глаза мужчины, которого президента США справедливо назвал "убийцей", и разоблачить его блеф. Это означает обеспечить Украину наступательным вооружением, особенно противотанковыми и бронебойными ракетами класса "земля-земля", а также начать соответствующие тренировки для ВСУ, которые бы проводило напрямую Европейское командование армии США.

"Это также означает отправить кораблей ВМС США в Черное море (Пентагон отправил несколько эскадренных миноносцев из Средиземноморья через Босфор на этой неделе), ввести дополнительные санкции против России в целом и окружения Путина в частности в ответ на кибератаки SolarWinds и отравление Навального, а также продолжение взаимодействия НАТО с Украиной включительно с предоставлением ей плана действий по членству", - считает Ставридис.

Читайте такжеУгроза наступления РФ: у Путина опять заговорили о "спасении" русскоговорящихОн отмечает, что речь идет не только об Украине. Для международной системы на кон поставлено значительно больше. Китай, безусловно, пристально следит за реакцией Запада в Восточной Европе. Ведь США одновременно пытаются сохранить независимость Тайваня.

Америка и ее союзники должны решительно выступить против Российской мобилизации у украинской границы. Когда громила начинает играть мышцами, уступать - это всегда плохая идея.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань