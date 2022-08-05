Путин верит, что Эрдоган поможет ему договориться о перемирии с Украиной, но это не так, уверен публицист.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана свои планы на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал российский публицист и политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

"В плачевном положении будет Путин", – отметил он.

По его словам, Путин верит, что Эрдоган поможет ему договориться о перемирии с Украиной, а тот пользуется его безысходным положением. Как отметил Пионтковский, Эрдоган сдерживает Путина тремя войнами: в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

"Эрдоган потом разведет руками и скажет: "Дорогой, Владимир, к сожалению, украинцы не согласны". А к тому времени он уже решит все свои основные проблемы и в Карабахе, и в Сирии", – заявил он.

По мнению публициста, Эрдоган прекрасно осознает, что его давление на Киев ничего не даст, так как Украина не собирается отдавать своих граждан "под власть убийц и садистов".

Известно, что встреча Путина и Эрдогана запланирована на 5 августа в Сочи. Они планируют обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.

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