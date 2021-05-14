Трамп якобы готовит большой митинг на День независимости США, который пройдет 4 июля.

Бывший президент США Дональд Трамп готовится к организации митингов в США, чтобы вернуться в большую политику.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на осведомленный источник из окружения экс-президента.

По их данным, первый митинг запланирован уже на июнь. Графики остальных митингов еще согласовываются, поэтому даты и места проведения пока не объявлены.

Кроме того, Трамп якобы готовит большой митинг на День независимости США, который пройдет 4 июля.

Напомним, что экс-президент не выступал на митингах с 6 января, однако он не исключал возможности баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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Импичмент: что известно о деле

Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: Денис Прядко