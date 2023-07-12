Турецкий лидер уверяет, что Россия уже передумала обижаться на него.

Турция вернула домой командиров полка "Азов" по просьбе Украины. Ниикаких договоренностей с Россией этим решением Анкара не нарушила. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что договоренность о пребывании командиров "Азова" в Турции после их освобождения из плена была достигнута на двусторонней основе между Украиной и Россией. В этом вопросе Турция выступала лишь как сторона, предоставляющая убежище, заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он отпустил защитников "Азовстали" домой только потому, что об этом его попросил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия довольно быстро изменила свое негативное отношение к возвращению домой "азовцев", утверждает турецкий лидер.

Видео дня

"Сначала были какие-то заявления со стороны России, но потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация вошла в позитивное русло", — сказал Эрдоган, уклонившись от изложения подробностей.

Возвращение командиров "Азова" в Украину

8 июля Владимир Зеленский посетил Турцию с неанонсированным визитом. Уже после окончания всех официальных мероприятий пресс-служба ОП внезапно сообщила, что президент возвращается в Украину не сам, а с пятью командирами полка "Азов", которые по договоренности с РФ после освобождения из плена находились в Турции с сентября 2022 года.

В Кремле возмутились этим сообщением. Спикер президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщил, что возвращение азовцев является нарушением договоренностей именно со стороны Турции. Чуть позже МИД РФ пригрозил Турции "негативными последствиями", а в российском парламенте Турцию вывели из разряда "нейтральных" стран и записали в "недружественные".

Вас также могут заинтересовать новости: