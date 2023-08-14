Самолеты Ту-142 находились в зоне воздушного патрулирования НАТО.

Сегодня утром истребители RAF Typhoon перехватили российские бомбардировщики Ту-142, которые двигались к северу от Шотландии.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании. "Пилоты Королевских ВВС запустили истребители Typhoon по тревоге быстрого реагирования для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков морской патрульной авиации, которые следовали севернее Шетландских островов в северной зоне воздушного патрулирования НАТО", - говорится в сообщении.

Речь идет о российских морских патрульных самолетах Ту-142 "Медведь-Ф" и Ту-142 "Медведь-Ж", используемых для разведки и противолодочной борьбы. Также британцы подняли в воздух самолет-заправщик Voyager.

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Отмечается, что российские военные самолеты могут представлять опасность для других воздушных судов в зоне международного воздушного пространства Великобритании, поскольку пилоты РФ часто не общаются с авиадиспетчерами.

Перехват российских самолетов: последние новости

Сегодня стало известно, что пилоты Нидерландов и Дании были вынуждены поднять истребители F-16 из-за бомбардировщиков РФ, приблизившихся к воздушному пространству Альянса над Северным морем.

В июле сообщалось, что в Сирии российский истребитель пролетел так близко к разведсамолету США, что тому пришлось пройти через турбулентный след.

В апреле сообщалось о перехвате российских самолетов над Финским заливом и Балтийским морем.

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