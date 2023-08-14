Нидерланды и Бельгия попеременно наблюдают за воздушным пространством региона Бенилюкс, а с середины апреля за него отвечают ВВС Нидерландов.

Нидерланды и Дания развернули истребители F-16, когда два российских бомбардировщика приблизились к воздушному пространству НАТО над Северным морем. Ранее была провокация в Сирии.

После того, как российские самолеты были идентифицированы, они повернули обратно и так и не покинули международное воздушное пространство, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению правительства, два голландских истребителя F-16 взлетели и были готовы охранять зону ответственности Нидерландов после предупреждения в 7:19 по местному времени.

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"Это случается нечасто, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания", - говорится в заявлении.

Датское правительство также направило свои F-16 для идентификации самолетов, но россияне остались в международном воздушном пространстве, по словам представителя командования обороны Дании. Голландские F-16 находились в воздухе и летели в зоне ожидания, сообщил представитель министерства обороны в Гааге.

Нидерланды и Бельгия попеременно наблюдают за воздушным пространством региона Бенилюкс, а с середины апреля за него отвечают ВВС Нидерландов. Боевое командование Нидерландов находится на связи с Объединенным центром воздушных операций в Удеме, Германия, штаб-квартирой Организации Североатлантического договора по наблюдению за воздушным пространством в Северо-Восточной Европе.

Провокации российских самолетов - детали

Недавно действия пилота российского истребителя в небе над Сирией поставили под угрозу жизни четырех членов экипажа американского самолета-разведчика. 16 июля российский истребитель Су-35 пролетел очень близко к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Насколько близко подлетел российский истребитель, чиновники не уточнили.

Россия заявила, что ее самолеты перехватили два самолета ВВС США в Балтийском море. В российском Министерстве обороны заявили, что их средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря обнаружили приближающиеся к границе РФ две воздушные цели.

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