Bloomberg: Трамп подрывает позиции Меркель как раз тогда, когда она пытается бороться с Путиным

Эхо последнего выстрела Трампа в сторону Германии в форме вывода американских войск докатилось до Москвы.

Решение президента Дональда Трампа вывести с территории Германии более чем четверть войск США оставляет канцлера Ангелу Меркель уязвимой в момент, когда ей приходится иметь дело с ростом давления требований выступить более жестко против Владимира Путина.

И это решение лидера США похвалили в Москве, - пишет Bloomberg.

"Это плевок в лицо Меркель", - сказал бывший российский дипломат и внешнеполитический аналитик Владимир Фролов.

"Но он в наших интересах", - добавил он.

В течение нескольких дней после первой утечки информации о решении Трампа в офисе Меркель ждали официального сообщения от правительства США. А пресс-секретарь Белого дома несколько раз отказывался подтверждать, что решение существует. Но сообщения в СМИ подняли тревогу в Берлине, где информацию приняли за очередное доказательство ослабления трансатлантических отношений и смещения приоритетов в Вашингтоне.

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Не известно, умышленно или нет президент США подорвал усилия Меркель, нацеленные более жестко выступить против России. Но этот эпизод стал очередным примером его способности выбить европейских лидеров из колеи своими непредсказуемыми политическими решениями.

Издание напоминает, что в начале этого года, когда пандемия COVID-19 охватила Италию, Трамп запретил все авиарейсы из Евросоюза, не предупреждая европейских лидеров. А в прошлом он ставил под сомнение положение НАТО о совместной обороне, на котором базируется безопасность на континенте. Двое людей, информированных о делах в Вашингтоне, рассказали Bloomberg о том, что американский посол Ричард Гренелл некоторое время говорил о его желании сократить военное присутствие США в Германии. Он допускал, что часть войск можно отправить в Польшу или просто сократить. Но много высокопоставленных чиновников в Госдепартаменте узнали о формальном плане это сделать из новостей.

Депутат от партии ХДС Петер Баер в понедельник прокомментировал, что до сих пор не знает наверняка, говорят ли сообщение в СМИ о реальных американских планах, или это предвыборное обещание Трампа. Но если президент США действительно сократит американский контингент в Германии, "это будет означать ослабление трансатлантического альянса".

"Это будет не в интересах НАТО и стран-участниц, включая США, а в интересах России и Китая", - сказал Баер.

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Вывод 9500 американских солдат создаст токсическую геополитическую среду для Меркель, в которой Трамп пытается устроить прямую встречу с Путиным на саммите G7 и заставить Германию занять более жесткую позицию против Китая. Последний остается крупнейшим торговым партнером для Берлина. Россию исключили из G7 в 2014 году после того, как она незаконно оккупировала украинский Крым. Путин, со своей стороны, рассматривает Меркель как ослабленного лидера. Ведь она объявила, что больше не будет добиваться переизбрания на четвертый срок в конце следующего года.

Меркель - прагматик. Она много раз пыталась сотрудничать с Путиным и поддерживать отношения с Кремлем после того, как ЕС ввел санкции из-за российской оккупации Крыма. Например, она продвигала строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на рост враждебности со стороны Вашингтона. Сейчас завершение построения ГТС под вопросом, поскольку США угрожают новыми санкциями компаниям, которые будут участвовать в этом проекте. Немецкие чиновники говорят о своем разочаровании тем, что получили так мало от своих инвестиций в Путина.

Теперь канцлер под давлением дома из-за новых разоблачений о кибератаке ГРУ против Бундестага в 2015 году и жестокой расправе в центре Берлина, а также из-за нового напряжения в переговорном процессе относительно войны в Украине. Об этом Bloomberg рассказали немецкие чиновники. Меркель в речи о внешней политике в прошлом месяце подчеркнула, что Россия "поддерживает марионеток в частях Восточной Украины и атакует западные демократии, включая с Германией с помощью гибридных ресурсов".

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США тем временем отправляют своих представителей в Вену, чтобы 22 июня провести переговоры с Россией о контроле ядерных вооружений. Администрация Трампа хочет, чтобы Москва помогла заставить Китай вступить в более широкие переговоры об ограничении ядерных арсеналов трех стран. Отношения Меркель с Путиным, который в прошлом был агентом КГБ СССР в Восточной Германии до падения Берлинской стены, достигли нижнего предела в конце мая.

МИД Германии вызвал на разговор посла России после того, как федеральные прокуроры установили причастность ГРУ к кибератаке против Бундестага в 2015 году. Меркель назвала российское поведение "возмутительным", а в немецком МИД пообещали применить инструмент ЕС по введению санкций за кибератаки.

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