По их данным, войска находятся на глубине до 50 километров.

Мониторинговый OSINT-проект Беларускі Гаюн считает, что группировка войск, которые Беларусь стянула к границе с Украиной, не несет для нее угрозы.

По данным Telegram-канала, речь идет о групировке численностью около 1100 человек. Аналитики отмечают, что войска разместили на глубине до 50 километров от границы.

"Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели", - говорится в сообщении проекта. Видео дня

Беларусь стянула войска к границе

Вечером Министерство иностранных дел Украины сообщило, что разведке известно о стягивании беларуской техники и военных к границе. Это происходит под видом учений.

По их данным, в Гомельскую области привезли танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны и инженерную технику. Кроме того, известно о присутствии там "вагнеровцев".

Напомним, что недавно Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск на границу и сказал, что в ответ они перебросили туда треть своей армии. Также Минск не впервые заявляет, что на территорию страны якобы залетают украинские беспилотные летательные аппараты.

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