Согласно данным одного из пророссийских ресурсов, боестолкновения возобновились в Гадрутском и Ходжавендском районах Нагорного Карабаха, а также в Зангелане.

В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном, есть жертвы с обеих сторон конфликта.

Об этом сообщает пророссийский телеграмм-канал «Военный обозреватель».

Согласно данным ресурса, боестолкновения возобновились в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«Сообщается об очередном боестолкновении армянских и азербайджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. По неподтвержденным данным, среди военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана имеются жертвы. По имеющейся информации, смертельное ранение получил один азербайджанский солдат», - говорится в сообщении.

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Позже этот же ресурс опубликовал очередное сообщение о боевых действиях, но уже в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха

«Сообщается о боях в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. С обеих сторон есть погибшие, раненые и пленные. Подразделения специального назначения Вооруженных сил Азербайджана направлены в район села Туг», - сообщает "Военный обозреватель".

Также появилось сообщение об эскалации конфликта в Зангелане.

"Сообщается об инциденте в Зангелане. Нападение на военную комендатуру", - говорится в сообщении.

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Война в Нагорном Карабахе: обострение и победа Азербайджана

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: Денис Прядко