Он добавил, что РФ никогда не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что должна это сделать, но сейчас агрессор не испытывает достаточных страданий.

Освобождение всей территории Украины в границах 1991 года на данном этапе является очень сложной задачей. В реальности нас ждут переговоры о прекращении огня, а не о мире, считает американский профессор с мировым именем, философ и исследователь вопросов политики и международных отношений Фрэнсис Фукуяма.

"Я не думаю, что у вас будет что-то вроде победы 1945 года, когда Украина войдет в Москву, а Путин закончит жизнь самоубийством. Этого не произойдет. Более того, я считаю, что способность Украины освободить всю территорию в границах 1991 года – это очень сложная задача на данном этапе. Но в то же время для любого украинского лидера политически невозможно подписать такое мирное соглашение, которое отдаст России хоть метр украинской земли. Поэтому я думаю, что в реальности нас ждут переговоры об условиях прекращения огня, а не о мире", – пояснил он в интервью "Европейской правде".

По словам политолога, это очень сложная задача. Но, по его мнению, прекращение огня без согласия Украины на территориальные потери возможно.

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"Это, я считаю, именно то, над чем надо работать. Потому что, как я уже сказал, сейчас малореально, что каждый метр вашей территории будет освобожден военным путем", – добавил Фукуяма.

В то же время отвечая на вопрос о том, не станет ли это паузой, после которой война будет возобновлена, он отметил, что именно поэтому столь важным является вступление Украины в НАТО.

"Россию надо сдерживать от нового нападения. Ведь Украина не будет стремиться возобновить войну после перемирия. Это сделает Россия", – пояснил он.

При этом, по мнению Фукуямы, у Украины есть мощные стимулы для того, чтобы не возвращать оккупированные земли любой ценой. Так, большой проблемой является продолжение ракетных атак РФ – и одного лишь усиления ПВО не хватит.

"Это не дает стабильности. А если в будущем россияне и дальше будут запускать 100 ракет туда, 100 сюда – это же не будет действенным перемирием, правда? Поэтому нужна договоренность, которая приведет к реальному прекращению огня между сторонами. А после этого у вас должен быть способ сдержать возможность возобновления полномасштабной войны. И именно здесь становится очень важным ваше вступление в НАТО или какой-то эквивалент членства – например, твердая военная гарантия", – высказал он свое мнение.

Как отметил журналист, такое прекращение огня будет лишь временным – но и оно будет означать уступки обеих сторон. Поэтому, чтобы заставить РФ пойти на такой шаг, "надо усилить боль, которую испытывают Россия и россияне из-за этой войны", подчеркнул политолог. В частности, он предлагает сделать непригодным для размещения российских войск временно оккупированный Крым.

"Кроме того, я полностью поддерживаю право Украины нанести удары вглубь России. Российское гражданское население на самом деле еще не почувствовало войны. Поэтому вы должны заставить их осознать, что такое война. Это очень важно", – говорит Фукуяма.

Он добавил, что РФ никогда не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что должна это сделать. Сейчас же ни Россия, ни россияне не испытывают достаточно страданий, чтобы это произошло.

И если эта боль будет достаточно сильной, РФ придется идти на уступки, даже если у власти будет оставаться диктатор Путин.

"Даже сейчас в российской армии – серьезный кадровый голод. Это одна из причин, почему Россия не смогла по-настоящему ответить на ваше вторжение в Курскую область", – резюмировал Фрэнсис Фукуяма.

Как может завершиться война в Украине: другие мнения

Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинцам и сторонникам Украины придется смириться с тем, что Россия по итогам войны сохранит контроль над оккупированными территориями – по крайней мере на некоторое время.

Такая позиция возмутила МИД Украины. Там заявили, что вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Украины.

Впоследствии Павел объяснил свои слова. Он подчеркнул, что не впервые озвучивает такое мнение.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели. Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", – сказал он.

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