Импульс для большей европейской оборонной интеграции угас, отметил один из западных чиновников.

Уменьшение поддержки Украины на Западе дает Путину возможность перевооружиться для следующей завоевательной войны. Уверенность в этом в своей статье для The Guardian высказал старший научный сотрудник Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.

По его словам, на Западе царит гнетущее ощущение того, что поддержка украинцев в борьбе с российской агрессией слабеет - США заняты президентскими выборами и эскалацией войны на Ближнем Востоке; Франция отвлечена политическим и фискальным кризисами; Германия парализована распрями в трехпартийной коалиции.

Как отметил один высокопоставленный западный чиновник, чтобы побудить европейцев к более радикальным шагам, может потребоваться "второй шок" масштаба полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Этот шок может включать в себя внезапный обвал украинской обороны, еще одну бойню как в Буче, или, возможно, возвращение Дональда Трампа в Белый дом, перечислил Тейлор.

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"В начале этого года был определенный импульс для большей европейской оборонной интеграции, когда комиссия опубликовала свою оборонно-промышленную стратегию. Но он угас после европейских выборов из-за политических проблем в ключевых столицах", - добавил чиновник.

Как отмечается в статье, теперь, чтобы возобновить этот импульс и вложить больше денег в оборонные усилия ЕС, может потребоваться "землетрясение" - например, возвращение к власти скептически настроенного по отношению к НАТО Трампа.

Выступая на заседании Европейского политического центра (EPC) по ситуации на поле боя в Украине, генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис возмутился тем, что администрация президента США Джо Байдена продолжает предоставлять Украине ровно столько, чтобы держать Киев на плаву, опасаясь эскалации со стороны Путина:

"Мы хотим не "столько, сколько потребуется", а "чего бы это ни стоило".

По мнению автора, для европейских правительств, независимо от их внутренних затруднений, выбор должен быть ясен: необходимо поддерживать Украину более решительно сейчас, чтобы не позволить Путину осмелеть, перевооружившись для следующей войны.

Переговоры по Украине - что сообщалось

Напомним, как писал Bloomberg, в субботу, 12 октября, в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц намерен принять лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине.

Отмечалось, что после этого Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся на авиабазу США в Рамштайне для дополнительных переговоров с примерно 20 другими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министров Италии, Польши и Канады.

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